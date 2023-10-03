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Эра комплексных проектов. Александр Деринг о тенденциях и будущем архитектуры города

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Барнаульский зодчий уверен, что в ближайшие годы город ждет большая трансформация

Александр Деринг / Фото: страница Александра Деринга в ВК

2 октября во всем мире отмечают День архитектуры. Это сфера, как говорят многие эксперты и общественники, отражает развитие городов. И Барнаул не исключение. “Лицо” краевой столицы за последние годы сильно изменилось: появились ультрасовременные ЖК, впечатляющие административные здания. Даже “рядовая” застройка в виде складов и сервисов – уже не безликая масса, а привлекающие внимание объекты. О том, какие тенденции в архитектуре и стандарты градостроительства сейчас преобладают, а также как в ближайшие годы вырастут требования к проектированию, amic.ru рассказал руководитель мастерской “Классика”, член Союза архитекторов России Александр Деринг.

– На градостроительном совете при администрации Барнаула, где рассматривают все перспективные проекты, требования даже к утилитарным сооружениям предъявляют довольно высокие. Что способствовало тому, что архитектура Барнаула качественно изменилась за последние годы?

– Я как архитектор могу сказать, что облик Барнаула меняется стремительно в положительную сторону. Мы видим, как трансформируется сама среда. Очень важно видеть и понимать город с позиции жителя. Нужно встать на место барнаульцев и посмотреть – лучше ли стало жить в столице края? Комфортнее ли? Интереснее? Архитектура – зеркало общества. Запросы жителей растут, соответственно, архитектурный и строительный комплекс подтягивается, он вынужден делать это. Как результат – с конца 2022 года по начало 2023-го в Барнауле проходил конкурс на лучший объект (конкурс народного признания лучших архитектурных объектов “Барнаул – столица мира”, который проводил ИД “Алтапресс”, – прим. ред.). Были выявлены лучшие архитектурные произведения, что вообще не слыхано.

– Чем так знаменателен прошедший конкурс?

– Я считаю, это одно из важных событий последних лет, ведь таких конкурсов на моей памяти не проводилось. Это событие стало результатом серьезного обращения внимания крупных строительных компаний к проблеме архитектуры. Пришло осознание, что сначала идет архитектура, а за ней следом все прикладные процессы: строительство, благоустройство. Сначала нужно решать общие архитектурно-художественные проблемы для города, чтобы он был красивый, удобный. Все остальное – инструментарий, который в нем участвует.

– Какие тенденции в архитектуре Барнаула сейчас преобладают? Можно ли сказать, что градостроительство в краевой столице повторяет общероссийские, общемировые тенденции и опыт крупных городов?

– Всегда хочется узнать или попробовать понять, в русле ли мы, в тенденциях ли мировой архитектуры, российской. Где мы находимся? На какой ступеньке? Но эти вопросы не совсем корректные: сравнивать Москву, Санкт-Петербург, финансовые центры, которые имеют большие ресурсы, и нас – неправильно. Мы можем лишь сказать, что архитекторы Барнаула и Алтайского края не находятся в стороне от мейнстрима. Мы участвуем в конкурсах, фестивалях, видим направления в архитектуре, которая становится высокотехнологичной. Так, суперброские, супердерзкие проекты должны опираться на технологические возможности и наши строительные базы, ресурсы, которыми мы располагаем. А все это средства и желания заказчиков сделать что-то необычное, интересное, опережающее время.

Проекты, которые получили на конкурсе премию, это доказывают. Так, наибольшее число голосов барнаульцы оставили за ЖК “Лапландию”. Его архитектор (Алексей Квасов, – прим. ред.) проявил изобретательность в создании отделки ЖК, в результате получилась хорошая образная архитектура. У нас много специалистов, которые работают по-передовому, стараются привнести что-то новое, свежее в архитектуру города. Тот же корпус алтайского филиала РАНХиГС (его разработала творческая мастерская “Классика”, – прим. ред.) инновационный, передовой по своей архитектуре. Я думаю, что в ближайшее время мы порадуемся каким-то новым постройкам, которые будут в Барнауле.

Также в городе наступило время комплексной архитектуры. Одно дело строить только жилье. Да, это бизнес-процессы, которые важны и полезны для города: это налоги, рабочие места, инвестиции. Но что нам делать с детсадами, школами, парковками, тротуарами и дорогами? Сейчас начал действовать непреложный закон, который будет исполняться: застраивать нужно комплексно, время точечной застройки прошло. Хотя какие-то исключения, конечно, могут быть.

– Сейчас мэрия Барнаула ищет компанию, которая проведет научно-исследовательскую работу и разработает важные градостроительные стандарты для краевой столицы. То есть в городе появятся определенные принципы архитектуры, которым все будут следовать?

– Да, все верно. Это начало большой работы. Архитектурно-градостроительный облик города станет нормой в законодательстве, найдет отражения в правилах землепользования и застройки, в градостроительных концепциях. В стратегии должно быть указано, как перспективно и концептуально должен застраиваться город, его основные, самые главные части, которые важны для восприятия Барнаула, – центр, основные магистрали.

Я не знаю, удастся ли мне поучаствовать, но надеюсь, что коллеги примут участие в разработке градостроительной концепции. Надеюсь, что работа будет важным и полезным этапом для изменения к лучшему застройки города.

– Ожидается, что уже совсем скоро завершится работа по корректировке генплана Барнаула. Какие еще документы должны регулировать развитие города?

– Я думаю, это не последние корректировки: может быть, появится новая промышленность, появятся новые задачи, которые мы сейчас не видим. Город – это живой организм, он развивается. Есть еще стратегический мастер-план, который вообще должен стать базовым документом. Он не такой большой и сложный, как генплан, который больше является техническим инструментарием. Это теоретическая, стратегическая модель развития города. И все эти документы должны быть между собой связаны. Сейчас как раз предпринимаются попытки собрать это все воедино. Разработка стратегии – часть этой большой работы.

– 2 октября отмечают Международный день архитектуры. Можно ли сказать, что это праздник всех барнаульцев?

– Конечно! Архитекторы – конструкторы нашей жизни. С древнегреческого “архитектор” – главный строитель. Такую функцию мы выполняем. Своим коллегам я желаю отчаянных, интересных, дерзких, красивых проектов, которые бы нас радовали, были понятны горожанам, улучшили город. Также поздравляю всех, кто участвует в строительном комплексе, жителей Барнаула. Мы все работаем над улучшением города. Этот праздник – наш общий.

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