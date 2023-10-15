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Эрдоган вступил в игру. Каким теперь будет Ближний Восток?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Прямо в лоб – таким было выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН. Он даже карту географическую развернул, чтобы наглядно показать, как разрастался Израиль и во что превратилась Палестина. Пишет Царьград.

Пока США активно поддерживают Израиль, турецкий лидер открыто занимает противоположную сторону. Эрдоган на стороне движения ХАМАС. И мир наступит только тогда, когда Палестина станет независимой. Точка.

А чтобы не быть голословным, Эрдоган взял географическую карту и ткнул в неё носом всю ООН.

В 1947 году территории Израиля почти не было видно на карте мира. Почти вся эта зона была занята Палестиной. В 1947-м был принят план по разделу Палестины. Площадь Палестины начала уменьшаться, а Израиля – увеличиваться. То же самое происходит в 1949 и 1967 годах, – указал Эрдоган.

От Палестины почти ничего не осталось, а Израиль всё не умерит аппетиты и пытается оккупировать остатки. Осуждает ООН действия Израиля или нет – Тель-Авив этого не слышит. А если укоры ООН не действуют на Израиль, то для чего, спрашивается, вообще нужна эта организация? Ответа на этот вопрос Эрдогана так и не последовало.

К слову, Россия также придерживается позиции создания государства Палестина. Как это и было обещано ООН. 

Фото: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

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