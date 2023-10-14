Эта «мусорная еда» нужна всем пожилым людям: защитит сердце и печень

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендовал пожилым людям включить в свой рацион семечки, которые многие считают «мусорной едой». Пишет Теперь Внимание!

На самом деле, семечки содержат много магния и помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, а также улучшают работу кишечника у людей пожилого возраста. Кроме того, они хороший источник белка и полезных жиров, заявил специалист.

«Растительные жиры необходимы для улучшения работы сердца и мозга. Также для защиты клеток, в том числе печени. Достаточное количество жиров будет способствовать укреплению и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Арзамасцев в беседе с порталом «Москва 24».

Фото: azerbaijan_stockers/freepik.com

Автор: vizitka01

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город Горняк