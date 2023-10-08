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Это война: объявлена мобилизация резервистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото горящего танка с опознавательным знаком V на броне сделано вовсе не в зоне специальной военной операции на Украине. Это горит израильский «Меркава», подбитый во время лихой атаки арабских группировок. Очевидно, что израильтян застали врасплох и линия обороны мирного времени буквально посыпалась. Сообщается об ударе нескольких тысяч (!) ракет по территории Израиля радикалами из сектора Газа, их отряды проникли в приграничные районы и захватили поселения.

Разумеется, силы совсем не равны, и после некоторой растерянности Израиль ударит всеми силами. Объявлена мобилизация резервистов, а самолеты израильских ВВС уже бомбят цели в секторе Газа.

Фото: zmaps.ru

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