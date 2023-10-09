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«Это уже обсуждается»: в США рассказали о будущих границах остатков Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Запад все чаще дает понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. — Прим. ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться», — поделился он своим мнением.

Джонсон также отметил, что признание этих территорий, скорее всего, будет недостаточно для завершения конфликта.

«Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков», — подытожил он. 

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня. Пишет Русская Весна.

Фото: Русская Весна

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