Южный ветер и небольшой туман ожидаются в Алтайском крае 8 октября

Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой дождь

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От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 октября. Соответствующий прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по югу небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с.

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