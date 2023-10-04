04.10.2023

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Юрист рассказала, что грозит россиянину за покупку военного билета

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Попасть можно сразу под несколько статей

Фото: pxhere.com

Юрист Клавдия Бакуменко рассказала о том, чем грозит россиянам покупка военного билета. Ее слова передает “Секрет фирмы”.

По словам специалиста, сразу несколько статей может грозить тому, кто решит купить освобождение от воинской службы. 

При покупке документа гражданина могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям: 

– ч. 1 ст. 328 УК РФ “Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы”;

– ч. 3 ст. 327 “Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков”.

Если “военник” покупался не у “левого человека”, а, например, у сотрудника военкомата, то к этим статьям могут приписать дачу взятки. За это грозит штраф до полумиллиона рублей.

Покупателя могут освободить от уголовной ответственности, если он будет содействовать в поимке того, кто продает военные билеты. При этом от службы в армии это не освободит.

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