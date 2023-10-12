Юрист рассказал, как выкупить долю в кватире после развода

Если квартиру купили в браке, то она является совместным имуществом супругов и делится между ними пополам

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Дележка имущества супругами после развода — не редкость. Нередко оно бывает общим, а порой еще и единственным — например, квартира. Как правильно выкупить долю после развода и на какие подводные камни здесь можно напороться, “Секрету фирмы” рассказал юрист, основатель юридической фирмы “Андрушкевич и партнёры” Никита Андрушкевич.

Он отметил, что если квартиру купили в браке, то она является совместным имуществом супругов и делится между ними пополам. Но из этого правила есть исключение. Например, если всю недвижимость или ее часть оплатил только один супруг за свои личные средства. В таком случае, все имущество переходит ему. Под такими средствами подразумеваются те, которые были у одного из супругов до брака: в подарок, в наследство или от продажи добрачного имущества. Совместными же считаются любые средства, полученные после свадьбы.

Избежать раздела по долям можно. Например, один из супругов может попросить суд отдать ему всю квартиру с компенсацией второму его доли. Тогда будущий собственник должен доказать, что больше заинтересован в недвижимости. Еще один вариант — продать имущество, однако такое решение принимается только добровольно и совместно.

Если избежать раздела квартиры на доли не удалось, встает вопрос о выкупе одной из них. Проблема решается либо мирно, либо через суд. Купить долю после развода и раздела имущества можно принудительно — если её признают незначительной. Например, в ней слишком мало квадратных метров для проживания. Если “квадратов” хватает, но выделить ее в достаточное для проживание жилье нельзя, то признать долю незначительной можно, но довольно сложно и решается каждая ситуация индивидуально.

Выкупить незначительную долю принудительно можно только через суд. Для этого потребуется оценка стоимости. Если принудительно долю выкупать не выходит, то супруг имеет право выставить свою половину на свободную продажу. Однако собственник квартиры получит преимущественное право выкупа. Отсутствие ответа от других владельцев в течение 30 дней расценивается как отказ от него.

Процедура продажи проходит через нотариуса. Цена на свободной продаже может либо остаться прежней, либо стать выше.

город Горняк



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