Ядерный гриб ради Белого дома? Почему в США заговорили о возможной битве с Россией

Эксперты оценили, готов ли Джо Байден ради сохранения власти пойти на глобальную бойню

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Ради сохранения своей власти администрация президента Байдена готова развязать крупномасштабную войну с Россией, заявил известный американский телевизионный обозреватель Такер Карлсон. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался выяснить, чего больше в этом прогремевшем заявлении – пиара или реального беспокойства.

Карлсон, который пророчит войну

В интервью радиоведущему Адаму Королле бывший ведущий популярного телешоу на Fox News заявил, что “грядет горячая война между США и Россией в следующем году”. Он отметил, что членам команды Байдена “нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить”. При этом сам Карлсон не верит в победу американской стороны.

По мнению Карлсона, криминализация политической жизни Соединенных Штатов привела к тому, что истеблишмент считает единственным выходом для себя оставаться у власти. Беспрецедентные атаки на бывшего президента Дональда Трампа выводят Байдена на политическую линию, свернуть с которой не представляется возможным – когда страх преследования в случае проигрыша толкает на удержание власти любой ценой. В том числе и за счет войны, которая, считает Карлсон, “с легкостью может произойти”. “Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты “случайно” упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну”, – сказал американский журналист.

По мнению Карлсона, во избежание такого развития событий американская общественность должна срочно требовать от сената начала мирного процесса. Он убежден, что США могут остановить конфликт на Украине уже сегодня, поскольку ВСУ существуют исключительно благодаря поддержке НАТО. Журналист также уверен, что только США способны добиться мира, ведь возможная будущая война может поставить под угрозу жизнь всего человечества.

Кстати, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно заметил в интервью RT, что война для американских компаний является прекрасным источником заработка. Он уверен, что “США, безусловно, попытаются разжечь конфликты еще в очень многих местах”.

“Они преследуют весьма практичные цели, идет война, вооруженный конфликт, гибнут люди, американцы зарабатывают, потому что они сумели поменять вектор экономического развития”, – сказал он.

Идет война гибридная

Всем американским журналистам свойственен алармизм, преувеличение, максимилизация взгляда на текущие события, уверен политолог-американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

“Что значит развязать войну с Россией? Гибридная война – так она уже идет. США, Запад воюют с Россией чужими руками, без перерастания в прямое военное столкновение. Если будет прямое – то сразу возникает риск начала третьей мировой войны. На Западе, понятное дело, этого сценария не хотят. Тот же Байден, генсек НАТО Столтенберг об этом неоднократно говорили”, – заявил он amic.ru.Стоит напомнить, что еще в марте 2022-го, менее чем через месяц после начала СВО, Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не желает войны с Россией.

“Последнее, чего я хочу, – это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией”, – говорил президент США.

В декабре 2022-го нынешний хозяин Белого дома снова подчеркнул, что США и их западные союзники, поставляя оружие Киеву, не желают втягиваться в военное противостояние с Россией. Правда, при этом он высказался, что его можно будет избежать, если Украина сможет одержать верх в текущей борьбе.

“Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя”, – сказал Байден.

Впрочем, Константин Блохин уверен, что если бы правящие круги США желали развязать войну против нашей страны – они давно сделали бы это.

“Они бы тогда не оружие на Украину отправляли, а направили войска, причем вскоре после начала боевых действий. Но ничего подобного, как видим, так и не случилось. Американцы также могли бы использовать любую ситуацию в дальнейшем как повод к открытому военному вмешательству – скажем, когда украинская ракета залетела в Польшу в ноябре 2022-го. Но они не стали этого делать”, – напомнил американист.Эксперт также обратил внимание, что большинство представителей американской политической элиты являются, конечно, ястребами, считающими, что не стоит бояться идти на прямое военное столкновение с Москвой.

“Единства нет даже в самой республиканской партии, к которой принадлежит Трамп. Одни члены этой партии считают Байдена слабаком и призывают пойти на эскалацию конфликта, другие – напротив, говорят, что следует вообще отказаться от поддержки Киева. Констатируют, что Украина Штатам дорого стоит и нужно вкладывать деньги внутри страны. И все это происходит в рамках одной партии”, – указал он.

Сонный Джо и его ядерная кнопка

Блохин не сомневается, что одновременно основная часть правящих кругов Соединенных Штатов понимает, что в случае развязывания войны между Россией и США победителей не будет.

“У них задача – нанести нам стратегическое поражение с помощью локального конфликта, столкновения на Украине и последующей политической дестабилизации внутри страны”, – указал Блохин.

По словам политолога, трудно представить, что президент США ради сохранения власти готов начать мировую войну.

“Байден надеется досидеть до конца срока. А потом хотел бы переложить проблемы на следующую администрацию. Думаю, в этом его цель на данный момент”, – заключил он.

Схожей позиции придерживается и политолог, доктор экономических наук, профессор СпбГУ Николай Межевич.

“Конечно, американцы хотят победить нашу страну в развернувшемся противоборстве. Но не думаю, что более чем 300 млн американцев готовы одержать победу за счет ядерной войны и понятных возможных последствий”, – заявил он amic.ru.По его убеждению, американский истеблишмент хотел бы победы в текущей ситуации с помощью украинского конфликта, возможно, с участием Польши.

“Но всеобщей ядерной катастрофы там точно не хотят. Вряд ли они готовы превратиться ради “сонного Джо” в ядерный пепел”, – уверен собеседник.

Что касается мотивов заявления Карлсона, то Межевич предположил, что он хотел обратить внимание широкой американской общественности на физическое состояние и адекватность Байдена.

“Президент, забывающий, кто, где и с кем, производит, конечно, тягостное впечатление. Полагаю, это видно не только нам, но и американцам”, – заметил собеседник.

Он также сравнил состояние Байдена с бывшим советским руководителем Константином Черненко.

“Его утвердили на пост генсека КПСС, а потом постоянно переносили два плечистых субъекта в серых костюмах. Поддерживали плечами. Власть не может показывать себя немощной. Тем более в ядерной державе, когда президент обладает доступом к ядерной кнопке. К счастью, существует регламент начала военных действий. Если бы все зависело от одного президента – наш конфликт с США давно бы случился, и цивилизация была бы просто уничтожена”, – заметил Межевич.

При этом профессор СпбГУ не думает, что наделавшее немало шуму заявление Такер Карлсон сделал ради пиара.

“Все-таки свою золотую рыбку удачи он давно поймал, он и так звезда, не нуждающийся в дополнительной славе. Поэтому может позволить говорить о волнующих его проблемах так, как считает нужным”, – заключил он.Константин Блохин напомнил о политической позиции американского журналиста.

“Он поддерживает Трампа, критикует американскую внешнюю политику с трампистских позиций. Говорит, что нужно налаживать отношения с Россией, отказаться от поддержки Украины. Конечно, от прямого участия в политике он пока воздерживается, но кто знает, что будет в дальнейшем. Может, даже решится на такой шаг – обозреватель он довольно популярный, поэтому возможно всякое”, – предположил эксперт.

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