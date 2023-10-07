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“Яндекс” научился делать краткий пересказ видео

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В компании отметили, что это поможет быстро узнать, есть ли необходимая информация в ролике

Фото: pxhere.com

Нейросеть YandexGPT научилась делать краткий пересказ видеороликов. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 

Пользователи браузера и поиска смогут сделать краткий пересказ видео на русском языке. Функция позволит быстро понять содержание ролика, чтобы выяснить, есть ли в нем ответы на ваши вопросы. Создатели роликов при этом смогут быстро проставлять таймкоды, чтобы привлекать новых зрителей.

Функция работает на видео продолжительностью от четырех минут до четырех часов. Алгоритм переводит звук в текст, после чего нейросеть вычленяет из него самые важные моменты.

Выжимку из YouTube-ролика можно получить, вставив ссылку на него в поле ввода сервиса 300.ya.ru. 

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