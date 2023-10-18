Японский изобретатель сделал шлем, чтобы спасти голову от падения смартфона

Автор девайса утверждает, что лицо сохранить получится, а смартфон, скорее всего, нет

Кадр из видео

Для тех, кто любит спать с телефоном в руках, придумали полезный девайс. Японский ученый, известный своими абсурдными изобретениями, представил шлем, который спасет голову от падения устройства.

Конструкция срабатывает при выпадении телефона из рук и моментально раскладывается, закрывая лицо от падающего предмета. Изобретатель утверждает, что новинка поможет сохранить в целости нос и зубы, правда, скорее всего, уничтожит смартфон.

Из устройств, которые ранее создавал японский инженер, наиболее известным является проветриватель для футболок.

Горняк22



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