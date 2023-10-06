Японцы в шоке от решения России: Москва наступила Токио на горло

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Приятно делать больно врагам, а Япония – однозначный враг России. Пишут “Русские Онлайн”.



Сама себя туда записала, когда проявила редкостное рвение в вопросе антироссийских санкций. И ни разу потом объясниться или извиниться не пожелала. Что же, кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Сейчас, когда японская рыболовная отрасль отчаянно нуждается в контактах с российской стороной, та подчеркнуто игнорирует вопли островитян. Но на всякий случай не сводит с них пушки пограничных кораблей.



А что такое случилось? В том-то и дело, что ничего, японские рыбаки вынуждены сидеть на берегу или по очереди тралить скудные воды у родных берегов. Уже две недели как начался промысел рыбы на Южных Курилах, еще через две недели настанет пора лова осьминогов. Но это для редких российских рыбаков, а вот японцы, у которых половина рациона исторически построена на морепродуктах, останутся без оных. Маленькая, но очень болезненная месть за тот негатив, что Токио вылило в адрес Москвы.



Японские рыбаки жалуются, что специально к сезону закупили новые сети, подлатали лодочки, набрали команды. И все зря. Они еще не совсем отчаялись и готовы выйти в море в любой момент, чтобы хоть чего-то поймать до конца сезона. Но, увы, Россия не пущает. И вообще ведет себя как последняя вредина, потому что заранее отказалась проводить консультации на правительственном уровне по теме рыболовства у Южных Курил. Не сказала «нет», а просто помалкивает, заставляет потомков самураев томиться в неведении.



В том, что это нарочное наказание Японии, сомнений нет. Уж больно болезненный для аборигенов вопрос рыболовства в районе Курил, они издавна кормятся с этих вод. И в прошлые годы, с 1998-го, Россия не возражала. Ибо было заключено соответствующее соглашение о добрососедстве, но тут грянул 2022 год и все развалилось на глазах. Вот какое дело Японии до наших недругов? Но нет, в Токио взяли под козырек и побежали вводить санкции против России, ломать отношения с ней по указанию США. И так преуспели в этом, что Западу завидно стало.



Фото: ptoday.ru

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Автор: vizitka01

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