❤️ 23 января на Главной сцене Выставки “Россия” зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все регионы страны.

На Выставку “Россия” лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, привезет семья Терентьевых. Михаил и Екатерина состоят в браке 25 лет и воспитывают шестерых детей. «В этом году исполнилось 25 лет нашей совместной жизни, это самое замечательное время в нашей жизни», — поделился Михаил Терентьев.

Трогательная история чистой любви Петра и Февронии — одна из любимых в России. И именно в День святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День любви, семьи и верности. А Муром давно называют столицей этого светлого праздника — ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников. Символично и то, что торжественная церемония пройдет во время Всероссийского форума «Родные — Любимые», который дал старт Году семьи, ранее объявленному Президентом Владимиром Путиным.

«Сердце России» — это инсталляция в форме сердца, перед которым зажгут семейный очаг. Участие в церемонии примут семейные династии из всех регионов страны, семьи участников СВО, представителей ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Огонь семья Терентьевых передаст семейной паре из Крыма, которая недавно отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет. Именно им выпала честь зажечь «Сердце России». От семейного очага пламя зажгут ещё в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Республику Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Республику Татарстан, Республику Северная Осетия-Алания, Волгоградскую область, Республику Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам страны.

Приходите на Выставку “Россия” — мы зажигаем сердца!

#выставкаРоссия

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Взято отсюда.

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