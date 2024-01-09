Снег. Автомобиль на трассе Фото: pixabay.com

Проезд открыли в связи с восстановлением видимости на дорогах, а также ослаблением скорости ветра. Водителей все равно просят быть предельно внимательными за рулем

Утром 9 января в Алтайском крае возобновили движение по ранее перекрытым участкам дорог, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Открыты дороги:

К-08 “Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан (на участке от с. Подойниково Панкрушихинского района до с. Хабары),

К-09 “Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан” (на участке от с. Курья до с. Староалейское Третьяковского района),

К-03 “Змеиногорск– Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью”, (на участке от г. Змеиногорска до г. Рубцовска).

Водителей просят быть предельно внимательными и выбирать скорость в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. По возможности лучше воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния. В крае передавали штормовое предупреждение.

Взято отсюда