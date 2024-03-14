1,5 килограмма на двоих: на Алтае выходили двойняшек, которые родились на 6 месяце

На Алтае женщина с бесплодием родила двойню на 6 месяце беременности

Семья отнеслась к рождению двойняшек, как к чуду

Путь Анастасии Бекк к материнству был тернист. В 20 лет ей поставили диагноз «бесплодие». Будучи замужем, она решилась на ЭКО – прошла все обследования, но отношения с мужем не выдержали жесткой проверки, и семья распалась.

– Дальше продолжать смысла не было. Я задумалась о рождении детей вновь, когда встретила своего нынешнего мужа. Мы поняли, что оба хотим детей, и были готовы идти к этому вместе, – рассказывает Анастасия.

И снова тернии – обследования, анализы, множество отрицательных тестов на беременность, и неутешительный вывод врачей – иметь детей Анастасия все же не сможет. Но врачи ошиблись, ведь спустя время, отчаявшаяся стать мамой женщина, увидела на тесте две полоски! И это была беременность естественным путем! Да еще и двойней!

– Врач и УЗИ подтвердили: беременность 5 недель, два плода. Это было настоящее чудо! – радостно вспоминает этот момент Анастасия.

Все шло хорошо, но на 24 неделе начались проблемы и женщину экстренно направили в перинатальный центр «ДАР», а на 27 неделе начались схватки. Врач назначил ей препараты, которые могли остановить их, но это не помогло – пришлось делать срочную операцию.

– Во время операции потеряла сознание. Когда дочки родились, я их не видела и не услышала, очнулась в реанимации через 4 часа после операции, – говорит женщина.

4 сентября 2023 года у Анастасии родились две «дюймовочки» – Ева – весом 750 гр. и ростом 35 см и Тамара – весом 800 гр. и ростом 32 см.

Еве и Томе 3 месяца

– Вечером я пришла в отделение реанимации к своим доченькам, а они были настолько крохотные, что могли поместиться в две ладошки, но уже тогда было ясно, что они сильно хотят жить – с самого рождения они дышали сами с небольшой помощью, на ИВЛ пробыли всего неделю. Болели они и пневмонией, и желтушкой, и другими заболеваниями, но мы со всем справились, – рассказывает Анастасия.

Мама двойняшек провела в больнице 4 месяца, из них – 3 вместе со своими малышками. Роды дались ей ужасно сложно, и женщина была убита морально, но, как рассказывает Анастасия – она старалась держаться ради детей.

– Спасала поддержка мужа и родителей, а также специалистов перинатального центра, которым хочется выразить огромную благодарность – Марии Ясашной, Дарье Васильевой и Александру Печенину, который был на связи даже после нашей выписки, – делится мама девочек.

Александр Печенин однажды даже разрешил пройти папе малышек в реанимацию, и отец не смог сдержать слез.

– Для нас это было очень важно, безмерно ему благодарна! – говорит Анастасия.

С момента рождения девочкам исполнилось полгода. Ева сейчас весит около 4 кг кг, а Тома – 4,3. Малышки ничем не отличаются от доношенных деток.

– Они пытаются вставать на ножки, сидеть, вести светские беседы. Конечно, нас ждет долгий путь. Тщательные обследования, поддерживающая терапия, но самое главное, что наши малышки живы и с ними все хорошо! – поделилась Анастасия.

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Взято отсюда

14.03.2024