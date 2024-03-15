1,5 литра воды ежедневно избавят от появления камней в почках

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Один из способов предотвратить образование почечных камней – употреблять достаточное количество воды. Минимально рекомендуемая норма составляет 1,5 литра воды в день, как сообщила врач-нефролог Ольга Козина. Об этом сообщает РИАМО.

Она также отметила, что для предотвращения образования камней в почках важно употреблять жидкость равномерно в течение дня. Также рекомендуется контролировать потребление продуктов, содержащих оксалаты и пурин. Лучше ограничить их потребление.

“При увеличении доли фруктов, овощей и зерновых продуктов в рационе можно добиться “нормализации” образа жизни, что поможет снизить риски образования камней,” – добавила врач.

На данный момент число пациентов с заболеваниями почечной системы составляет около 10% от всего населения планеты и продолжает расти. Большинство случаев представляют собой серьезные хронические заболевания, часто заканчивающиеся летальным исходом.

Фото: freepik

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Автор: glavred

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