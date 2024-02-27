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1,5 млн рублей перевела на “безопасный счет” молодая жительница Барнаула

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Возбуждено уголовное дело

1,5 млн рублей перевела на "безопасный счет" молодая жительница Барнаула

Пустой бумажник / Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула 2000 года рождения перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Злоумышленники действовали по классической схеме: девушке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал об аферистах, пытающихся перевести деньги с ее счета за рубеж. Для сохранности сбережений незнакомец убедил горожанку оформить встречный кредит на максимально возможную сумму и перечислить все на “безопасный счет”.

В итоге за пять дней девушка набрала займов на 1,5 млн, перевела все мошенникам и только потом поняла, что ее обманули. Теперь в случившемся разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

новости Алтайский

Источник

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