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10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

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10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Школа. Парты Фото: pixabay

За прошедшую неделю выявили 108 случаев гриппа А. В регионе также продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и парагрипп

В Республике Алтай на 16,8% превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

За третью неделю это года более 1,3 тысячи местных жителей обратились к медикам с признаками ОРВИ, из которых 780 – дети. 49 человек попали в больницу с диагнозом “грипп”.

Из-за высокой заболеваемости среди учеников на карантин закрыли 10 школ и еще 57 классов в 16 учебных заведениях Горно-Алтайска, а также Майминского, Чемальского, Шебалинского и других районов.

Местным жителям напоминают, что в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, и рекомендуют им часто мыть руки, надевать маску в местах скопления людей, проводить больше времени на свежем воздухе и проветривать помещения.

Ранее врачи объяснили подъем заболеваемости коклюшем в Алтайском крае.

Взято отсюда

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