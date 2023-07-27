10 или 21 тысяча рублей? Какие выплаты на подготовку к школе положены в 2023 году

Рассказываем, стоит ли родителям ждать поддержки от государства, чтобы собрать ребенка в школу

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Вторая половина лета – непростое время для россиян, чьи дети учатся в школе. Ребенка нужно собрать к учебному году, закупив все самое необходимое. Сборы сейчас обходятся недешево, поэтому и готовятся родители заранее. Кстати, в прошлые годы государство не раз помогало россиянам, выделяя на каждого школьника по 10 тысяч рублей. А еще ходят слухи о том, что вскоре родители смогут рассчитывать на матподдержку в размере 21 тысячи рублей.

Рассказываем, стоит ли ждать подобных выплат на подготовку к школе в 2023 году.

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Будут ли платить по 10 тысяч рублей на подготовку к школе в 2023 году?

Судя по всему, нет. По крайней мере, никаких разговоров об этом сейчас не ведется. Напомним, выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку к школе Владимир Путин вводил в 2020-м и 2021-м. Тогда президент объяснил, что матподдержка необходима российским семьям в период пандемии. И каждый раз глава государства заранее объявлял, что в августе можно будет получить деньги. Но сейчас никаких подобных заявлений не звучит. А значит, на поддержку в виде 10 тысяч рублей надеяться не приходится. В правительстве таких решений тоже не принимали. Тем не менее исключать, что власти в любой момент могут принять решение о поддержке, тоже нельзя. 2

Правда ли, что детям будут выделять по 21 тысяче рублей на подготовку к школе?

Пока нет. Это лишь законопроект (“О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации”), который уже довольно долго находится на рассмотрении в Госдуме. Авторство инициативы принадлежит эсерам. Они предлагают ежегодно выплачивать родителям школьников по 21 850 рублей на подготовку к учебному году. А малоимущие семьи, по задумке “справедливороссов”, должны и вовсе ежегодно получать по 34 679 рублей. Законопроект внесли в Госдуму еще в 2022 году, но его рассмотрение несколько раз переносили. В любом случае окончательное решение пока и близко не принято. Стоит следить за новостями, но твердо надеяться на появление подобной выплаты сейчас нельзя. 3

Какие выплаты на подготовку к школе существуют в Алтайском крае?

У алтайских школьников есть право на ежегодную матподдержку в размере одной тысячи рублей. Но эту выплату осуществляют уже после того, как началась учеба. Да и положены деньги лишь детям из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. А для школьников из многодетных семей в Алтайском крае предусмотрена выплата в размере 7,5 тысячи рублей. Но такую сумму разово получают лишь первоклассники. Затем учащимся из многодетных семей на подготовку к школе ежегодно полагается 5 тысяч рублей. 4

Как получить выплату на подготовку к школе?

Оформить выплату, а также проконсультироваться, какая матподдержка положена вашей семье, всегда можно в управлении соцзащиты по месту жительства. Кроме того, это можно сделать на портале госуслуг.



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