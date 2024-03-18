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10 лет Крымской весне: межрегиональный “Разговор о важном” вместе со «Знанием»

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10 лет Крымской весне: межрегиональный "Разговор о важном" вместе со «Знанием»

18 марта в АлтГПУ в рамках межрегионального мероприятия «Разговоры о важном» совместно с Российским обществом «Знание» состоялась открытая лекция Марины Владимировны Понкрашевой, посвященная 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Приветствуя участников встречи, проректор по воспитательной работе и молодежной политике АлтГПУ Юлия Анатольевна Мельникова отметила: «Возвращение Крыма в состав России – значимое событие в истории как нашей страны, так и Крымского полуострова, значение которого невозможно переоценить и в этот день мы вспоминаем нашу общую историю как единого государства».

Марина Владимировна – депутат Барнаульской городской думы, историк по образованию, выпускница нашего университета, а также лектор Российского общества «Знание» и член регионального совета отделения в Алтайском крае. Богатый опыт общественной и просветительской деятельности позволил ей создать авторскую лекцию «Крым в истории России: к десятилетию возвращения домой», раскрывающую различные аспекты истории, экономики и геополитики полуострова. Эти исторические события стали основой для многих произведений искусства: кино, живописи и, конечно, литературы.

Марина Владимировна отметила: «18 марта 2014 года, в Послании к Федеральному Собранию, наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил: «Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России». Во время лекции пролистаем страницы нашей общей с Крымом истории, поговорим о славных ее событиях и героях».

80 студентов Первого вуза Алтая (г. Барнаул) и 50 студентов Омского государственного педагогического университета (г. Омск) подробно познакомились с основными этапами истории Крыма в составе Российской империи и Советского Союза; узнали о жизни полуострова с момента передачи Крымской области в состав УССР и до воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. Отдельное внимание было уделено значению этого исторического события.

Слова лектора, визуальное оформление зала Ученого совета, информация на экранах – всё вместе работало на одну цель и несло смыслы в умы и сердца слушателей.

Марина Владимировна Понкрашева поделилась впечатлениями от участия в первом легендарном форуме «Таврида – 2014» и рассказала о личном опыте общения с крымчанами в первый год после воссоединения региона с Россией. Стихи жены морского офицера Крымского черноморского флата в исполнении Марины Владимировны завершили открытую лекцию и еще раз напомнили о единении нашего народа.

Фото Алёны Корякиной, студенческий медиацентр “ZOOM”

Взято отсюда.

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