Вспоминаем, как это было

18 марта 2024, 08:00130Написать комментарий

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Этот момент стал переломным и в каком-то смысле определил будущее не только полуострова, но и России, повлияв на мировые события и внешнеполитические отношения между странами. Вспоминаем, как это было, в фотографиях.

Прежде чем говорить о документах, подписанных 18 марта 2014 года, нужно немного отступить назад, чтобы понять, как развивались события.

Что предшествовало подписанию договора

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В 2013 году на финишную прямую вышла подготовка к подписанию соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, переговоры по которому велись с 2007 года — договор должен был углубить партнерство по ряду аспектов, касающихся как политики, так и экономики. В то же время официальные заявления как российских, так и украинских властей говорили о том, что это приведет к ухудшению российско-украинских отношений, в первую очередь в экономической сфере.

Параллельно события развивались в Крыму. Осенью 2013 года делегация Верховной рады Автономной Республики Крым едет в Краснодарский край, там обсуждаются перспективы создания еврорегиона «Крым — Кубань». Предполагается, что это позволит объединить финансовые ресурсы и способствовать экономическому развитию Крыма.

За несколько дней до подписания соглашения с ЕС действующий президент Украины Виктор Янукович принимает решение заморозить его подготовку. Оппозиция с этим мнением не согласна. В Киеве проходят акции протеста, после их разгона конфликт усиливается. Акции протеста становятся массовыми и получают название Евромайдан.

Официальные власти регионов Украины относятся к событиям в Киеве по-разному. В одних регионах облсоветы поддерживают оппозицию, в других — обвиняют ее в дестабилизации ситуации в стране. Крымский парламент последовательно поддерживает сторону президента.

В феврале противостояние достигает своего пика и в конце концов приводит к смене власти. 22 февраля Виктор Янукович заявляет о государственном перевороте. Верховная рада Украины принимает постановление, в котором говорится, что он «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий».

За два дня до этого спикер парламента АРК Владимир Константинов в Москве встречается с депутатами российской Госдумы.

— Полуостров может отделиться от Украины в случае серьезной дестабилизации ситуации в стране, и подобное развитие событий станет возможным, если страна развалится, — говорит Константинов.

25 февраля перед зданием парламента Крыма — митинг. На нем присутствует спикер парламента АРК Владимир Константинов, он сообщает о созыве внеочередного пленарного заседания. Оно должно состояться 26 февраля.

26 февраля митинг сторонников Януковича и официальных властей Крыма перерастает в стычки с крымско-татарскими активистами и сторонниками новых властей. Пленарное заседание, намеченное на этот день, не состоялось — для кворума не хватило присутствия нескольких депутатов.

В ночь на 28 февраля новые неизвестные пытаются захватить несколько правительственных зданий, Константинов вместе с председателем Совета министров АРК Сергеем Аксеновым обращаются к президенту России «с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Крыма».

1 марта Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Совфед согласовал.

5 марта, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в Крыму среди людей без опознавательных знаков российских военнослужащих, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти люди никакого отношения к Российской армии не имеют.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил, что «за спиной сил самообороны Крыма, конечно, стояли наши военнослужащие». По словам российского президента, «задача России заключалась в обеспечении условий для свободного волеизъявления крымчан».

Первое постановление Верховной рады АРК о референдуме было принято еще 27 февраля, он назначен на конец мая. Голосование планировалось по вопросу о государственной самостоятельности республики. 1 марта референдум переносят ближе, на 30 марта — из-за обострения ситуации на полуострове. 6 марта Верховная рада республики принимает решение войти в состав РФ, референдум по этому вопросу назначен на 16 марта.

Позже Владимир Путин скажет, что решение «начать работу по возврату Крыма в состав России» было принято еще в феврале.

— Это была ночь с 22 на 23 (февраля). Мы закончили около 7 часов утра. И когда расставались, не скрою, я всем моим коллегам (их было четверо) сказал: «Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов, — цитировал ТАСС Путина в марте 2015 года.

Согласно постановлению Верховной рады АРК, в бюллетень было решено вынести два альтернативных вопроса:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»

«Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Российская оппозиция не поддерживала решения официальных российских властей. После 1 марта в России прошло несколько протестных акций, самая массовая из них состоялась накануне референдума, 15 марта.

16 марта, в день проведения референдума, в Донецке прошли митинги в его поддержку. Позже в ДНР и ЛНР пройдут аналогичные референдумы, но до этого еще 8 лет — они состоятся в сентябре 2022 года, через полгода после объявления специальной военной операции. Вместе с этим пройдут референдумы в Херсонской и Запорожской областях.

В тот же день, что и в Крыму, референдум проводили в Севастополе (он считается отдельным субъектом). 17 марта были подведены итоги голосования. Согласно опубликованному протоколу комиссии АРК по проведению общекрымского референдума, 96,77% участников референдума проголосовали утвердительно по первому вопросу. В Севастополе — 95,6%.

Вечером 16 марта в Симферополе проходит концерт, посвященный дню референдума. На здание совета министров вывели световую проекцию «Крымская весна».

18 марта президент России Владимир Путин, председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый в Кремле подписали договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию.

На Красной площади в Москве состоялся митинг «Мы вместе!», на котором выступил Владимир Путин. Аналогичные мероприятия прошли в регионах.

Украина не признала легитимность референдума в Крыму, как и подписанный между Россией и Республикой Крым договор. Ее поддержали Евросоюз и США, в марте 2014 года был введен первый пакет санкций.

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18.03.2024