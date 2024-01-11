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10-летнего Тимофея из Алтайского края с травмой головы отправят на самолете на лечение в клинику Рошаля

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10-летнего Тимофея из Алтайского края с травмой головы отправят на самолете на лечение в клинику Рошаля

«Билеты забронированы в «Аэрофлоте» на 15 января. Сегодня, 11 января, два билета медорганизация выкупает для сопровождающих врачей, еще четыре билета выкупает либо сама мама мальчика, либо ей поможет в этом одна из общественных организаций — вопрос решается. Для перевозки лежачего пациента нужно три места и место для мамы», — рассказали в Минздраве Алтайского края.

Минздрав региона согласовывает с «Аэрофлотом» перевозку оборудования, которое необходимо в таких ситуациях. Сотрудники министерства договариваются с департаментом Москвы о доставке мальчика из аэропорта в клинику Рошаля, где ребенка ждут 15 января.

Ранее тг-каналы распространили сообщение, что мальчик получил внутричерепную травму и ушиб головного мозга. 10 января должно было начаться лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Но забронировать билеты не удалось — возникли сложности.

Больных в таком состоянии перевозит только «Аэрофлот». Оформление мест при этом делается по официальному запросу.

В Минздраве региона уточнили: мальчик получил травму несколько месяцев назад при падении с велосипеда. Был госпитализирован в больницу в Михайловском районе, потом вертолетом доставлен в больницу №7 в Барнауле, сейчас на лечение ребенка готова принять московская клиника. В Минздраве подчеркнули, что делается все возможное, чтобы помочь семье в сложной ситуации.

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Взято отсюда.

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