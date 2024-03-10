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10 марта в России отмечается День архивов

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10 марта в России отмечается День архивов

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учреждённый Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России, которая призвана донести до потомков документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Готовить специалистов архивного дела в стране стали в 1878 году в Петербургском археологическом институте.

Сегодня архивный фонд Российской Федерации — более 610 млн. единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются 11 веком. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров.

Объем архивных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1,7 млн. единиц хранения.

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Взято отсюда.

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