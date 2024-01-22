100-летняя сибирячка назвала три секрета долголетия

Женщина до сих пор ездит на дачу, выращивает помидоры и огурцы

Фото: / предоставлено советом ветеранов Кировского района / “КП-Новосибирск”

Пенсионерка из Новосибирска Антонина Хижняк, которой накануне исполнилось 100 лет, рассказала “КП-Новосибирск” историю своей жизни и секреты долголетия.

Антонина Яковлевна выросла в Славянске. В 17 лет окончила курсы радистов и ушла на фронт: служила в радиодивизионе особого назначения, в ее обязанности входило шифровать донесения и принимать шифровку. Победу встретила в Праге, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями “За оборону Сталинграда”, “За победу над Германией”. После войны окончила Московский институт инженеров связи и отправилась работать в Ташкент. Там познакомилась с будущим мужем, вместе они переехали в Новосибирск, где до пенсии работала в СибГУТИ.

Женщина уверяет, что нет никаких сложных секретов долголетия, но есть три важных принципа. Например, трудолюбие.

“Я работала с детства и до самой пенсии. Всегда совмещала по несколько должностей. Это заставляло меня двигаться, и скучать было некогда”, – рассказала Антонина Яковлевна.

Также необходимо правильно питаться. Сейчас женщина отдает предпочтение курице – вареной или запеченной в духовке.

“Ничего жирного и жареного. Из круп предпочитаю геркулес, гречку. Могу выпить рюмочку вина, но не больше. Сладкого много не ем, максимум одну конфету в день”, – подчеркнула сибирячка.

Летом Антонина Яковлевна, несмотря на свой возраст, живет на даче.

“Летом успеваю набрать себе здоровья на новый год. Картошку уже, конечно, не сажаю. Сама могу выполнять мелкую работу, не очень сложную”, – отметила женщина.

горняк



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