1000 специалистов уже готовят в средних профессиональных образовательных учреждениях для работы на алтайских предприятиях в рамках программы «Профессионалитет»

На создание семи образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет» привлекли более 630 миллионов рублей из федерального бюджета, порядка 30 миллионов рублей – краевых средств, около 100 миллионов рублей вложили предприятия-партнеры.

Регион вошел в федеральный проект в 2022 году. За этот период начали обучение около 1000 человек. В сентябре 2024 года в учреждения среднего профессионального образования поступит еще более 1100 абитуриентов.

Фото: Андрей Каспришин На базе Алтайского политехнического техникума создан современный образовательно-производственный центр «Машиностроение». В техникуме молодежь получает профессии, востребованные на рынке труда с гарантией трудоустройства на предприятиях края.

Фото: Андрей Каспришин Артем Кальной обучается на втором курсе в Алтайском политехническом техникуме. Получает специальность техника-технолога.

– Я – амбассадор программы «Профессионалитет». Проект помогает в короткие сроки стать высококлассным специалистом и получить работу на лучшем предприятии своего региона. Обучение сделано с упором на практику. Мы можем побывать на заводах и пройти там производственную практику, а работодатели – получить отличных специалистов. Я буду разрабатывать новые технологические процессы или улучшать старые в машиностроительной отрасли. Когда я поступал в техникум, не знал, что выбрать, подсказал друг, который старше меня. Родители поддержали мое решение. Направление оказалось перспективным, и я этому рад, – рассказал Артем Кальной.

Фото: Андрей Каспришин Партнерами образовательно-производственного кластера «Машиностроение» стали Алтайский приборостроительный завод «Ротор», Алтайский завод прецизионных изделий, холдинговая компания «Барнаултрансмаш». Такое сотрудничество позволяет привлекать ведущих специалистов, опытных рабочих, мастеров предприятий в качестве наставников для обучающихся. Для подготовки кадров созданы площадки, где учебно-производственное оборудование максимально приближено к реальному на предприятиях.

– Программа «Профессионалитет» изменила взаимоотношение СПО с работодателями. Теперь они для нас индустриальные партнеры, а значит по-другому включаются в образовательный процесс. Мы вместе пишем практикоориентированные программы, увеличиваем количество практических часов, заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятия Алтайского края, – пояснила директор техникума Елена Андреева.

В рамках кластера в техникуме создано технологическое бюро, где учащиеся погружаются в атмосферу конкретного предприятия с учетом полученных технологических задач по конкретным изделиям.

– Три образовательных учреждения с помощью специалистов нашего предприятия разрабатывают альтернативные технологические процессы непосредственно на изделия, которые наше предприятие уже производит. Возможно, в перспективе мы возьмем их идеи на вооружение, – отметила зампред правления ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» Анна Осинцева.

Фото: Андрей Каспришин Виктор Томенко посетил образовательно-производственный кластер в Алтайском политехническом техникуме и обсудил с руководством учебного заведения и руководством предприятий работу региона по федеральному проекту.

– Задачи, которые ставит Президент России по обеспечению экономического, технологического суверенитета страны, решаются за счет реализации таких современных эффективных проектов, как «Профессионалитет». Потребность в кадрах по всем направлениям жизни очень большая. С повышенной нагрузкой работают заводы оборонно-промышленного комплекса, предприятия, которые включились в импортозамещение, и другие. И такой машиностроительный кластер, как в Алтайском политехническом техникуме, показывает эффективность реализуемых нами задач в области наращивания кадрового потенциала края, – отметил Виктор Томенко.

Справка «АП»

Всего в проекте принимают участие 26 профессиональных образовательных учреждений. В текущем году в Алтайском крае будет создано два кластера для сельского хозяйства, где в качестве работодателей выступили ведущие предприятия по переработке молока: Куяганский маслосырзавод, Барнаульский молочный маслосырзавод, Кипринский маслосырзавод, «Рикон», еще более десятка предприятий агропромышленного комплекса региона.

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Взято отсюда.

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