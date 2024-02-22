104-летняя бабулька назвала свой «эликсир» долгой жизни

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. 104-летняя англичанка Кэтлин Сондерс открыла свой секрет долголетия. Многие задаются вопросом о долгой и счастливой жизни, но только единицы знают секрет. Судя по всему, долгожительнице удалось вывести собственную формулу. Как передает «А теперь внимание!».

Она связывает свое долголетие с любовью к одному напитку, который у многих стоит в холодильнике.

Сондерс родилась в 1920 году и всю жизнь занималась керамикой. О любимом деле она не забывала до 90 лет, создавая настоящие произведения искусства. Женщина коллекционировала и работы других мастеров.

Пенсионерка любила путешествовать, успевала заниматься семьей и домашними животными.

День рождения она отпраздновала в кругу близких людей. Сондерс рассказала о секретном напитке, который, как она считает, позволил ей перешагнуть вековой рубеж. Это обычное молоко.

Долгожительница отметила, что важно всегда быть в хорошем настроении и позитивно воспринимать любые перемены.

Фото: Global Look Press

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Автор: glavred

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горняк