10,5 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 14 октября
Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты
Фото: barnaul.org
10,5 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 14 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.
Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия и копчености.
Всего с начала года в Барнауле объем продаж составил 119,4 млн рублей.
Следующие ярмарки пройдут 21 октября.
новости горняк
Источник