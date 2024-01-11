11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые этот праздник отметили в 1997 году . 11 января было выбрано неслучайно, именно в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

В Алтайском крае функционирует 122 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения – 36 государственных природных заказников, 84 памятник природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая».

ООПТ федерального значения представлена государственным природным заповедником «Тигирекский» и национальным парком «Салаир».

В общей сложности ООПТ занимают 1029,0 тыс. га, и за последние годы их доля от общей площади края выросла с 4,76 до 6,1%.

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