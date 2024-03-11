11 марта в России начинается Масленичная неделя

С 11 марта жители Росси начинают праздновать Масленицу.

В этом году Масленичная неделя продлится до 17 марта. Напомним, что главными атрибутами праздника традиционно были – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины, которые считаются символом солнца.

С давних времен на каждый день Масленичной недели существовали определенные обряды. В понедельник – начало сырной недели, во вторник – заигрыши. В среду тещи приглашали на блины зятьев с женами. В четверг происходили людные санные катания. В пятницу зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днём».

В течение недели в российских городах и селах проводятся тематические развлекательные мероприятия. Например, в Алтайском крае 16 марта в селе Новотырышкино состоится традиционная «Сибирская Масленица». Гостей ждут блины, богатыри, чучела, музыка, конкурсы и призы.

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Взято отсюда.

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