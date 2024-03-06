11 студентов представят колледж АлтГУ на региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С декабря 2023 года по январь 2024 в колледже АлтГУ проходил внутренний отбор конкурсантов для участия в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

– Проведение чемпионатов и конкурсов по профессиональному мастерству демонстрируют высокие стандарты подготовки студентов в образовательных учреждениях, дают им развиваться по дополнительным профессиональным компетенциям в своей области. Это, в свою очередь, играет важную роль в позиционировании себя как высококвалифицированного специалиста перед работодателем. Например, в 2023 году два наших студента Олег Коновалов и Олеся Бочарова показали высокие результаты и оказались в десятке лучших по России по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Графический дизайн», – отмечает Анна Прасолова , заместитель директора по стратегическому развитию.

Миссия чемпионата – создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Конкурс проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда в Российской Федерации и на территории Алтайского края. Задания сопоставимы с трудовыми функциями и видами трудовой деятельности, направлениями подготовки среднего профессионального образования.

В этом году студенты колледжа будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: «Веб-технологии», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Туризм» и впервые «Правоохранительная деятельность».

Студенты под руководством ведущих преподавателей и экспертов чемпионатного движения готовятся к конкурсу. Колледж АлтГУ представят:

компетенция «Веб-технологии» – Кристина Гладышева ;

компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» – Владислав Попов ;

компетенция «Программные решения для бизнеса» – Кирилл Тарасов ;

компетенция «Правоохранительная деятельность» – Кирилл Войтенко , Артем Шиш , Артем Красиков , Валерия Непомнящева , Лидия Трабаева ;

компетенция «Администрирование отеля» – Вадимир Пахомов ;

компетенция «Туризм» – Владислав Заря , Алина Стрельникова .

Желаем студентам колледжа АлтГУ успешно выступить на региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Колледж АлтГУ

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,