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11 студентов представят колледж АлтГУ на региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

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11 студентов представят колледж АлтГУ на региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С декабря 2023 года по январь 2024 в колледже АлтГУ проходил внутренний отбор конкурсантов для участия в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

  • – Проведение чемпионатов и конкурсов по профессиональному мастерству демонстрируют высокие стандарты подготовки студентов в образовательных учреждениях, дают им развиваться по дополнительным профессиональным компетенциям в своей области. Это, в свою очередь, играет важную роль в позиционировании себя как высококвалифицированного специалиста перед работодателем. Например, в 2023 году два наших студента Олег Коновалов и Олеся Бочарова показали высокие результаты и оказались в десятке лучших по России по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Графический дизайн», – отмечает Анна Прасолова , заместитель директора по стратегическому развитию.

    Миссия чемпионата – создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

    Конкурс проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда в Российской Федерации и на территории Алтайского края. Задания сопоставимы с трудовыми функциями и видами трудовой деятельности, направлениями подготовки среднего профессионального образования.

    В этом году студенты колледжа будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: «Веб-технологии», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Туризм» и впервые «Правоохранительная деятельность».

    Студенты под руководством ведущих преподавателей и экспертов чемпионатного движения готовятся к конкурсу. Колледж АлтГУ представят:

  • компетенция «Веб-технологии» – Кристина Гладышева ;
  • компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» – Владислав Попов ;
  • компетенция «Программные решения для бизнеса» – Кирилл Тарасов ;
  • компетенция «Правоохранительная деятельность» – Кирилл Войтенко , Артем Шиш , Артем Красиков , Валерия Непомнящева , Лидия Трабаева ;
  • компетенция «Администрирование отеля» – Вадимир Пахомов ;
  • компетенция «Туризм» – Владислав Заря , Алина Стрельникова .

    • Желаем студентам колледжа АлтГУ успешно выступить на региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

    Колледж АлтГУ

    Взято отсюда.

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