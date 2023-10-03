03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

12 лет без ремонта. Садоводы в Барнауле хотят просить Путина отремонтировать дорогу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Долгие годы барнаульцы вынуждены бить свои машины о ямы, которыми усыпана дорога до Змеиногорского тракта. Однако магистраль до сих пор не включили в план ремонта

Фото: amic.ru

На пикет 1 октября вышли дачники барнаульского СНТ “Росинка”. На этот отчаянный шаг люди решились из-за дороги, ремонта которой не могут добиться уже 12 лет. Участок трассы в таком состоянии, что из-за ям и колдобин автомобилисты не могут проехать до своих дач. А перевозчик, обслуживающий единственный маршрут № 111, по словам садоводов, грозится разорвать контракт, так как техника приходит в негодность. После пикета прокурор Алтайского края Антон Герман обязал провести проверку. Подробности – в материале amic.ru.

От двери к двери

Хождения садоводов по различным ведомствам с требованием добиться ремонта трассы начались с весны 2011 года, когда “Барнаулпассажиртранс” сообщил, что дорожное покрытие не соответствует требованиям безопасности движения маршрута № 111, и попросил провести ямочный ремонт. В противном случае перевозчик пригрозил закрыть маршрут. Тогда СНТ “Росинка” вместе с соседним садоводством “Мелиоратор” несколько раз ремонтировали трассу за свой счет. Его хватило до 2017 года.

После этого садоводы несколько раз обращались к городским и региональным властям с просьбой привести дорогу в нормативное состояние, рассказала председатель СНТ “Росинка” Татьяна Мазанова. Но безуспешно.

“На протяжении всех лет нам отвечают одними лишь отписками, а именно: “Ремонт дороги в этом году невозможен”, вопрос о включении ее в план ремонта рассмотрят в следующем году с учетом приоритетности”. И такой ответ в каждом более чем 20 обращений. Меняются лишь года и фамилии тех, кто их присылает. А ямы и колдобины остаются”, – сетует женщина.

Участок трассы (речь идет о 1,2 км) пользуется у горожан большим спросом. По нему проходит единственный маршрут № 111, который связывает Барнаул с СНТ. Здесь ездят как садоводы, так и жители поселка Центрального, Лебяжье, Ягодное и др.

Состояние трассы ухудшилось, в том числе из-за большегрузов, которые едут к складам мимо садоводств. Из-за ям водители автобусов отказываются ехать до конца маршрута, а автомобили получают повреждения. Многие вынуждены выбирать автобус, но и он не безопаснее.

“Пассажиры автобуса, бедолажки, сидят вцепившись. Толчок – и они на боку. Все боятся. Автобус ездит по обочине. Маленькая ямочка – и он перевернется. Скоро по полю будет ездить. В Библии написано: стучи – откроют дверь. Так в какую же дверь нам надо стучать, чтобы ее, наконец, открыли?” – возмущается Татьяна Мазанова.

Заложники ситуации

Татьяна рассказала, что у нее даже состоялся разговор с перевозчиком маршрута № 111 “Фрайбус Т” Владимиром Заволокиным. Он якобы пригрозил, что в следующем дачном сезоне не выпустит автобусы на этот маршрут до тех пор, пока трассу не приведут в нормативное состояние. (В разговоре с amic.ru руководитель автотранспортного предприятия не подтвердил информацию, заявив, что мэрия города работает с перевозчиками по контрактной системе, поэтому “он не знает, заключат ли с ним договор в следующем году”, – прим. ред.)

Фото: amic.ru

В сентябре 2023 года городская ГИБДД в ходе осмотра трассы выявила нарушения содержания улично-дорожной сети. Данные внесли “в книгу учета жалоб о преступлениях и административных правонарушениях”. Но административное дело не возбудили, виновных к ответственности тоже, соответственно, не привлекли. Причина – постановление правительства РФ от марта 2022 года, накладывающее мораторий на проведение проверок в отношении муниципального имущества.

“Садоводы оказались в такой сложной ситуации: администрация города на дорогу реагирует только отписками, и административное давление на нее оказать нельзя, потому что мораторий. Но в постановлении есть оговорка, что по согласованию с прокурором региона проверка может быть осуществлена, если есть угроза жизни и здоровью граждан”, – пояснил депутат алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.

Горожане считают, что их случай относится именно к такой ситуации, ведь из-за разбитой дороги может случиться ДТП с участием большегрузов и легкового транспорта. В том числе смертельное.

Участники пикета организовали сбор подписей к прокурору региона Антону Герману. Граждане настроены решительно и намерены идти вплоть до президента.

Отметим, что на следующий день после пикета прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения, встретиться с гражданами и дать принципиальную оценку всем их доводам. На место для встречи с гражданами выехал прокурор Индустриального района Александр Губский.

Аmic.ru направил запрос в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, чтобы узнать, когда вышеуказанный участок будет включен в план ремонта улично-дорожной сети. На момент публикации ответ получить не удалось.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости