12 лет без ремонта. Садоводы в Барнауле хотят просить Путина отремонтировать дорогу

Долгие годы барнаульцы вынуждены бить свои машины о ямы, которыми усыпана дорога до Змеиногорского тракта. Однако магистраль до сих пор не включили в план ремонта

Фото: amic.ru

На пикет 1 октября вышли дачники барнаульского СНТ “Росинка”. На этот отчаянный шаг люди решились из-за дороги, ремонта которой не могут добиться уже 12 лет. Участок трассы в таком состоянии, что из-за ям и колдобин автомобилисты не могут проехать до своих дач. А перевозчик, обслуживающий единственный маршрут № 111, по словам садоводов, грозится разорвать контракт, так как техника приходит в негодность. После пикета прокурор Алтайского края Антон Герман обязал провести проверку. Подробности – в материале amic.ru.

От двери к двери

Хождения садоводов по различным ведомствам с требованием добиться ремонта трассы начались с весны 2011 года, когда “Барнаулпассажиртранс” сообщил, что дорожное покрытие не соответствует требованиям безопасности движения маршрута № 111, и попросил провести ямочный ремонт. В противном случае перевозчик пригрозил закрыть маршрут. Тогда СНТ “Росинка” вместе с соседним садоводством “Мелиоратор” несколько раз ремонтировали трассу за свой счет. Его хватило до 2017 года.

После этого садоводы несколько раз обращались к городским и региональным властям с просьбой привести дорогу в нормативное состояние, рассказала председатель СНТ “Росинка” Татьяна Мазанова. Но безуспешно.

“На протяжении всех лет нам отвечают одними лишь отписками, а именно: “Ремонт дороги в этом году невозможен”, вопрос о включении ее в план ремонта рассмотрят в следующем году с учетом приоритетности”. И такой ответ в каждом более чем 20 обращений. Меняются лишь года и фамилии тех, кто их присылает. А ямы и колдобины остаются”, – сетует женщина.

Участок трассы (речь идет о 1,2 км) пользуется у горожан большим спросом. По нему проходит единственный маршрут № 111, который связывает Барнаул с СНТ. Здесь ездят как садоводы, так и жители поселка Центрального, Лебяжье, Ягодное и др.

Состояние трассы ухудшилось, в том числе из-за большегрузов, которые едут к складам мимо садоводств. Из-за ям водители автобусов отказываются ехать до конца маршрута, а автомобили получают повреждения. Многие вынуждены выбирать автобус, но и он не безопаснее.

“Пассажиры автобуса, бедолажки, сидят вцепившись. Толчок – и они на боку. Все боятся. Автобус ездит по обочине. Маленькая ямочка – и он перевернется. Скоро по полю будет ездить. В Библии написано: стучи – откроют дверь. Так в какую же дверь нам надо стучать, чтобы ее, наконец, открыли?” – возмущается Татьяна Мазанова.

Заложники ситуации

Татьяна рассказала, что у нее даже состоялся разговор с перевозчиком маршрута № 111 “Фрайбус Т” Владимиром Заволокиным. Он якобы пригрозил, что в следующем дачном сезоне не выпустит автобусы на этот маршрут до тех пор, пока трассу не приведут в нормативное состояние. (В разговоре с amic.ru руководитель автотранспортного предприятия не подтвердил информацию, заявив, что мэрия города работает с перевозчиками по контрактной системе, поэтому “он не знает, заключат ли с ним договор в следующем году”, – прим. ред.)

Фото: amic.ru

В сентябре 2023 года городская ГИБДД в ходе осмотра трассы выявила нарушения содержания улично-дорожной сети. Данные внесли “в книгу учета жалоб о преступлениях и административных правонарушениях”. Но административное дело не возбудили, виновных к ответственности тоже, соответственно, не привлекли. Причина – постановление правительства РФ от марта 2022 года, накладывающее мораторий на проведение проверок в отношении муниципального имущества.

“Садоводы оказались в такой сложной ситуации: администрация города на дорогу реагирует только отписками, и административное давление на нее оказать нельзя, потому что мораторий. Но в постановлении есть оговорка, что по согласованию с прокурором региона проверка может быть осуществлена, если есть угроза жизни и здоровью граждан”, – пояснил депутат алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.

Горожане считают, что их случай относится именно к такой ситуации, ведь из-за разбитой дороги может случиться ДТП с участием большегрузов и легкового транспорта. В том числе смертельное.

Участники пикета организовали сбор подписей к прокурору региона Антону Герману. Граждане настроены решительно и намерены идти вплоть до президента.

Отметим, что на следующий день после пикета прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения, встретиться с гражданами и дать принципиальную оценку всем их доводам. На место для встречи с гражданами выехал прокурор Индустриального района Александр Губский.

Аmic.ru направил запрос в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, чтобы узнать, когда вышеуказанный участок будет включен в план ремонта улично-дорожной сети. На момент публикации ответ получить не удалось.

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