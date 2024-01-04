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12 пар лыж и снегоход получили биатлонисты из Ребрихи

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12 пар лыж и снегоход получили биатлонисты из Ребрихи

Жители Ребрихи во время прямой линии с Виктором Томенко попросили губернатора помочь с приобретением инвентаря для секции биатлона.

Соответствующее распоряжение глава региона направил в профильное министерство.И накануне Нового года Ребриха получила долгожданные лыжи, а также снегоход стоимостью 460 тыс. рублей, который будет готовить трассы.

Также снегоходы получили ещё три района края: Тюменцевский, Красногорский и Немецкий, пишет «Алтайский спорт».

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