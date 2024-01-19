12 пожаров произошло за сутки в Алтайском крае

За 18 января в жилом секторе Алтайского края было ликвидировано 12 пожаров. Причины возгораний разные, но за каждым стоит чья-то неосторожность и безответственность.

В Павловском районе спасатели тушили пожар в посёлке Комсомольский. Здесь загорелась кровля частного дома, которую тушили четыре пожарных расчёта. Площадь возгорания составила порядка 120 кв.м.

В селе Новокалманка Усть-Калманского района ликвидировали возгорание в частном доме. Из опасной зоны вынесли несколько газовых баллонов, предотвратив более масштабное развитие событий.

Благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений никто не пострадал.

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