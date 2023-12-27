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121 млн рублей планируют заработать в Алтайском крае на приватизации в 2024 году

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121 млн рублей планируют заработать в Алтайском крае на приватизации в 2024 году

Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Способом приватизации объектов избирается преобразование из государственного унитарного предприятия в акционерное общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил план приватизации государственного имущества на 2024–2026 годы. Постановление размещено на портале публикования правовых актов.

Правительство края намерено приватизировать целый ряд знаковых предприятий: от гостиницы “Колос” до Колыванского камнерезного завода и сразу шести краевых ДСУ. Подробнее об этом “Толк” писал в конце ноября.

В частности, речь идет о предприятии “Алтайские инженерные системы”, газете “Алтайская правда”, гостиницах “Славгород” и “Колос”, Колыванском камнерезном заводе и шести ДСУ.

От продажи государственного имущества в 2024 году, согласно документу, планируется заработать 121,3 млн рублей, 321,3 млн рублей – в 2025-м и 376,3 млн рублей – в 2026 году.

Взято отсюда

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