13-ю пенсию выплатят к этому празднику: наконец-то в Госдуме заговорили о пожилых людях

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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Депутат Госдумы Борис Чернышов представил законопроект, который предусматривает ежегодную выплату 13-й пенсии для пожилых граждан России. Эта дополнительная пенсионная выплата будет осуществляться ежегодно непосредственно перед днем рождения пенсионера.

Чернышов обратил внимание на предполагаемую инфляцию, прогнозируемую Центробанком России в пределах 5-6,5% в текущем году. Он выразил опасения относительно негативного влияния такого роста цен на финансовое положение пенсионеров.

Учитывая данные Росстата, что средний размер пенсии в России составляет около 19,4 тыс. рублей, многие пожилые люди могут столкнуться с трудностями в организации празднования своего дня рождения. Введение 13-й пенсии станет для них дополнительной материальной поддержкой в этот особенный день. Пишет «СпортКП».

Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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