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13 ФАПов и не только. Какие медицинские объекты построят на Алтае в 2024 году?

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На сельских территориях появится почти 30 медучреждений, рассказал Попов

13 ФАПов и не только. Какие медицинские объекты построят на Алтае в 2024 году?

Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайский край не только сохранит, но и увеличит темпы строительства медицинских объектов в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, наибольшее количество медучреждений появится на сельских территориях. В частности, в течение года планируется построить почти 30 ФАПов и врачебных амбулаторий.

Один ФАП за 3-4 месяца

По словам Дмитрия Попова, в 2024 году в Алтайском крае построят 28 медучреждений первичного звена. Это 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 8 фельдшерских пунктов и 7 врачебных амбулаторий. Причем все эти объекты планируется и запроектировать, и построить уже в этом году.

“Мы должны их построить. Сейчас выполняется активная работа. Земельные участки на сельских территориях уже выделены, идет проектирование. Наша задача – законтрактовать объекты в первой половине года, а уже к осени их запустить”, – пояснил Попов. По словам министра, на строительство одного такого небольшого объекта уходит в среднем 3-4 месяца.

Кроме того, в 2024 году продолжат строить четыре поликлиники, работа над которыми началась еще в 2023-м. Это медучреждения в Камне-на-Оби и Алейске, а также в Смоленском и Зональном районах.

Начнут в 2024-м, закончат в 2025-м

Кроме того, в 2024 году начнут строительство еще двух крупных медучреждений. Одно из них – поликлиника при Мамонтовской ЦРБ. Второе – новый корпус для городской поликлиники № 9 в Барнауле. Обе поликлиники планируется достроить и сдать в эксплуатацию уже в 2025 году.

В ближайшее время по обоим объектам будут завершены проектирование и контрактацию, заверил Попов.

Не только строительство

Важным событием Дмитрий Попов назвал и капитальный ремонт барнаульской поликлиники при БСМП № 2. Медучреждение начали ремонтировать в 2023 году.

Amic.ru уже рассказывал, что там будет сделано и сколько денег на это потратят.

Ожидается, что все работы будут завершены в 2024 году.

город Горняк

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