13 января день рождения отмечает почетный профессор университета Юрий Кирюшин

Юрий Федорович Кирюшин – доктор исторических наук, ветеран АлтГУ, почетный профессор нашего университета, с 1997 по 2011 год он занимал пост ректора Алтайского госуниверситета.

Юрий Федорович внес огромный вклад в изучение древней истории Сибири: эпохи неолита, энеолита, бронзовый и ранний железный век. Им обследованы и обобщены материалы по ряду крупнейших археологических комплексов Западной Сибири, решены вопросы хронологии и культурной принадлежности большого числа разновременных археологических памятников, реконструированы хозяйственно-культурные типы древних жителей Западно-Сибирского региона.

Юрий Федорович Кирюшин родился 13 января 1946 года в Новосибирской области в Бердске. В одном из интервью Юрий Федорович рассказал:

«В школьные годы я мечтал быть военным, занимался парашютным спортом, грезил о небе. Но в 10 классе тяжело заболел гриппом, пошло осложнение на глаза, зрение стало падать и на медкомиссии мне дали белый билет. Кроме парашютов я еще любил историю. У меня был друг детства Толя Копытов, его сестра училась на историческом факультете Новосибирского пединститута, ездила в археологические экспедиции и с таким увлечением рассказывала про раскопки, что я заинтересовался, стал брать у нее книги по археологии. Потом попал на лекцию знаменитого археолога академика Алексея Павловича Окладникова и тут уже точно решил изучать прошлое. Хотя в школе мне нравилась еще и математика, но археология победила цифры. В общем, поступил в Томский университет на исторический факультет».

В конце 1969 года и по весну 1970 года Кирюшин проходил официальную стажировку в Лаборатории археологических технологий Ленинградского отделения Института археологии АН СССР.

Летом 1977 года Юрий Федорович был принят старшим преподавателем кафедры истории СССР Алтайского государственного университета и вместе с семьей переехал в Барнаул.

В 1987 году состоялась защита его докторской диссертации. Тема исследования звучала так: «Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья». В 1990 году он получил звание профессора, а с 1991 начинается важный этап в его деятельности на должности проректора по научной работе, затем Юрий Федорович возглавляет университет.

За свою трудовую деятельность Ю.Ф. Кирюшин неоднократно отмечен благодарностями, почетными грамотами, дипломами и премиями. В 1997 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник АГУ», а в 2004 г. «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». В 1998 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России». Ю.Ф. Кирюшин является лауреатом премии президента Российской Федерации в области образования (2002). В 2003 г. он удостоен звания «Почетный профессор Алтайского государственного университета», а также награжден знаком «За заслуги в развитии города Барнаула». В 2004 г. совершена запись фамилии Юрия Федоровича в Книгу Почета Сибири за большой личный вклад в развитие исторической науки, что зафиксировано в свидетельстве, выданном Сибирским межрегиональным отделением Национального фонда «Общественное признание». В 2005 г. присвоено звание «Заслуженный деятель Республики Алтай» с вручением нагрудного знака.

Коллектив кафедры археологии, этнографии и музеологии, институт истории и международных отношений, ректорат поздравляет Юрия Федоровича Кирюшина с днём рождения!

Ученому, учителю с большой буквы, прекрасному педагогу и замечательному человеку коллеги пожелают здоровья, солнечного света за окном и на душе, успехов, счастья в жизни и добра, благополучия, любви и внимания близких.

Взято отсюда.

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