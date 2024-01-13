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13 января исполняется 152 года прогнозу погоды в России

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13 января исполняется 152 года прогнозу погоды в России

13 января 1872 года в главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Эту дату можно считать началом работы службы погоды в России.

Первый «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полученными по телеграфу сообщениями от 26 русских и двух зарубежных станций слежения.

В прогнозе приводилась ожидаемая температура на 7 часов утра, облачность, направление и сила ветра. Вариант «Бюллетеня погоды» печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях», на него можно было подписаться.

Регулярные метеорологические наблюдения в Барнауле начали проводиться в январе 1838 года. Опираясь на этот факт, можно уверенно говорить, что метеорологическая станция в Барнауле является одной из старейших в России и в Азии.

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Взято отсюда.

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