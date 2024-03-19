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13-летнего школьника наградили за спасение при пожаре в Алтайском крае

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13-летнего школьника наградили за спасение при пожаре в Алтайском крае

Он помог выбраться из огня пожилым односельчанам.

Источник фото: Министерство образования и науки Алтайского края

23 февраля в поселке имени Калинина Петропавловского района загорелся частный дом. Происходящее заметил 13-летний Даниил Легкодымов, гулявший неподалеку. Отважный мальчик не растерялся, нашёл на подворье ломик и выбил окно, после чего помог выбраться пожилым хозяевам дома.

Накануне юного спасателя наградили на торжественной общешкольной линейке в Зеленодольской школе. За спасение людей во время пожара мальчик получил велосипед и благодарственное письмо от администрации Петропавловского района.

Награду юноше вручил лично глава района Сергей Козликин и начальник 47-й пожарной части Сергей Хорошильцев, сообщает Минобрнауки региона .

Взято отсюда.

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