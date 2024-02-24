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13-летний подросток спас из горящего дома пожилых односельчан в Алтайском крае

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13-летний подросток спас из горящего дома пожилых односельчан в Алтайском крае

Даниил Легкодымов из посёлка имени Калинина Петропавловского района – настоящий герой.

23.02.2024 утром парнишка, проходя по улице, увидел дым в одном из домов и, не растерявшись, бросился на помощь. Нашёл на подворье ломик и выломил пластиковое окно, после чего помог выбраться хозяину и хозяйке дома.

Промедли помощь ещё немного и трагедии было бы не избежать. Пламя охватило веранду и отрезало пожилым людям путь к спасению… только смелые и решительные действия мальчика позволили избежать самого страшного.

Хозяин дома, мужчина 1944 г.р., с ожогами госпитализирован в Петропавловскую ЦРБ.

Взято отсюда.

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