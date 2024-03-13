реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

13 марта отмечается День диеты

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

13 марта отмечается День диеты

13 марта в мире отмечается неофициальный День диеты, направленный на профилактику хронических заболеваний.

Цель диеты – сбросить лишний вес. Диета подразумевает урезание рациона, исключение ряда продуктов, ограничения в еде и питье.

В отличие от правильного питания, большинство диет представлена с уже готовым рационом или меню, которое нужно соблюдать, чтобы добиться нужного результата.

По мнению специалистов, практически каждому человеку необходимо устраивать периодически разгрузочные дни. Так что этот праздник отличный повод приготовить своё любимое диетическое блюдо и с пользой провести время.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости горного алтая последние свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Мужчина в Воронежской области ворвался с топором в больницу и требовал вылечить его от алкоголизма

Мужчина в Воронежской области ворвался с топором в больницу…

 |  12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В новостях появилась информация о…

Водитель автобуса избил российского подростка из-за сбоя в оплате

Водитель автобуса избил российского подростка из-за сбоя в оплате

 |  12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Саратовской области, в…

Погубит все ваши труды. Какую рассаду лучше не ставить на подоконник – останетесь ни с чем

Погубит все ваши труды. Какую рассаду лучше не ставить…

 |  12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие огородники, начинающие выращивать…

Ветер до 22 м/с, снег, дождь и гололед: о погоде в Алтайском крае 13 марта

Ветер до 22 м/с, снег, дождь и гололед: о…

В регионе объявлено штормовое предупреждение В Алтайском крае 13 марта в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp