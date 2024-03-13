13 марта отмечается День диеты

13 марта в мире отмечается неофициальный День диеты, направленный на профилактику хронических заболеваний.

Цель диеты – сбросить лишний вес. Диета подразумевает урезание рациона, исключение ряда продуктов, ограничения в еде и питье.

В отличие от правильного питания, большинство диет представлена с уже готовым рационом или меню, которое нужно соблюдать, чтобы добиться нужного результата.

По мнению специалистов, практически каждому человеку необходимо устраивать периодически разгрузочные дни. Так что этот праздник отличный повод приготовить своё любимое диетическое блюдо и с пользой провести время.

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