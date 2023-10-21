21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

13-я пенсия будет к празднику: заявление Госдумы заставило российских пенсионеров скакать от счастья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, представил законопроект, который предусматривает ежегодное начисление 13-й пенсии для пожилых граждан России. Согласно этому предложению, дополнительная пенсионная выплата будет делаться каждый год непосредственно перед днем рождения пенсионера.

Чернышов обратил внимание на прогнозируемую инфляцию, которую Центральный банк России ожидает в пределах 5-6,5% в текущем году. Он выражает беспокойство по поводу отрицательного влияния такого роста цен на финансовое положение пенсионеров.

С учетом данных Росстата о среднем размере пенсии в России, который составляет около 19,4 тысячи рублей, многие пожилые люди могут испытывать трудности в организации празднования своего дня рождения. Введение 13-й пенсии станет для них дополнительной материальной поддержкой в этот особый день, как сообщает Самара 24 со ссылкой на sportkp.

Фото: Самара 24

ИСТОЧНИК

Горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости