13-я пенсия будет к празднику: заявление Госдумы заставило российских пенсионеров скакать от счастья

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, представил законопроект, который предусматривает ежегодное начисление 13-й пенсии для пожилых граждан России. Согласно этому предложению, дополнительная пенсионная выплата будет делаться каждый год непосредственно перед днем рождения пенсионера.

Чернышов обратил внимание на прогнозируемую инфляцию, которую Центральный банк России ожидает в пределах 5-6,5% в текущем году. Он выражает беспокойство по поводу отрицательного влияния такого роста цен на финансовое положение пенсионеров.

С учетом данных Росстата о среднем размере пенсии в России, который составляет около 19,4 тысячи рублей, многие пожилые люди могут испытывать трудности в организации празднования своего дня рождения. Введение 13-й пенсии станет для них дополнительной материальной поддержкой в этот особый день, как сообщает Самара 24 со ссылкой на sportkp.

Фото: Самара 24

Автор: vizitka01

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Горняк22