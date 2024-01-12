132 алтайских ветерана получили выплату к 80-летию освобождения Ленинграда

Согласно указу Президента России, выплата составляет 50 тысяч рублей и предоставляется награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как рассказала начальник управления установления пенсий Отделения Социального фонда России по Алтайскому краю Ирина Неверова, деньги были перечислены вместе с пенсией за декабрь.

Всего юбилейная выплата в Алтайском крае установлена 132 ветеранам. Большинство награжденных получили ее за знак «Жителю блокадного Ленинграда», четверо получателей имеют медаль «За оборону Ленинграда», пояснили в региональном ведомстве.

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Взято отсюда.

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