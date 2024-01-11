Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

132 ветерана в Алтайском крае получили по 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда

Подписывайся на ГОРНЯК22!

132 ветерана в Алтайском крае получили по 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда

Выплата предоставлялась по указу президента, подписанному в сентябре.

Источник фото: Катунь 24

Средства пришли вместе с декабрьской пенсией, сообщает Социальный фонд России .

Большинству награжденных выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», четверо получателей имеют медаль «За оборону Ленинграда».

80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят 27 января. Блокада Северной столицы длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. За время осады, по разным данным, погибло от 600 тысяч до полутора миллионов горожан.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости алтая видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Иван Лоор выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Самойленко

11.01.2024

 Новости Алтай

Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

11.01.2024

 Новости Алтай

Расширенное заседание цикловых комиссий и кафедр

11.01.2024

 Новости Алтай

Фестивали, выставки, гастроли: план юбилейного года Шукшина утвердили на Алтае

11.01.2024

 Новости Алтай

Седьмой «Кубок Александра Ерохина» прошел в Барнауле

11.01.2024

 Новости Алтай

Выходные с пользой для здоровья

11.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

11.01.2024

 Новости Алтай

Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

11.01.2024

 Новости Алтай

Позывной – «Старый». История службы участника СВО из Зонального района

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix