132 ветерана в Алтайском крае получили по 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда

Выплата предоставлялась по указу президента, подписанному в сентябре.

Источник фото: Катунь 24

Средства пришли вместе с декабрьской пенсией, сообщает Социальный фонд России .

Большинству награжденных выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», четверо получателей имеют медаль «За оборону Ленинграда».

80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят 27 января. Блокада Северной столицы длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. За время осады, по разным данным, погибло от 600 тысяч до полутора миллионов горожан.

Взято отсюда.

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