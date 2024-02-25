14 человек спасли в Барнауле при пожаре в двухэтажном доме

25 февраля ночью в Барнауле произошёл пожар в двухэтажном доме по улице 2-я Строительная.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было плотное задымление. Бойцы вывели из опаснйо зоны 14 человек, в том числе двое детей, ещё шестеро вышли самостоятельно.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар тушили более 30 человек. В результате случившегося пострадал мужчина, который надышался дымом, он был госпитализирован. Причина пожара выясняется.

За минувшие сутки в Алтайском крае произошло 19 пожаров, большинство из них — в домах и квартирах.

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Взято отсюда.

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