14 января в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов

Плюсовая температура порадует жителей Алтайского края в это воскресенье.

14 января температура воздуха по региону будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Местами ожидаются умеренные осадки в виде снега, а также метели. На дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 18-30 метров в секунду.

В Барнауле потеплеет максимум до +3 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега и метель. Ожидается ветер порывами до 18-23 м/с.

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