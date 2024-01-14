Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

14 января в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

14 января в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов

Плюсовая температура порадует жителей Алтайского края в это воскресенье.

14 января температура воздуха по региону будет варьироваться от +1 до +6 градусов. Местами ожидаются умеренные осадки в виде снега, а также метели. На дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 18-30 метров в секунду.

В Барнауле потеплеет максимум до +3 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега и метель. Ожидается ветер порывами до 18-23 м/с.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтая и алтайского края сегодня ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Интересное

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Интересное

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сноубордистка из Алтайского края завоевала серебро на международном «Кубке чемпионов»

15.01.2024

 Новости Барнаул

Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сотрудников МЧС направили в Поспелихинский район из-за непогоды

15.01.2024

 Новости Барнаул

Пропавшего игрока баскетбольного клуба «Барнаул» ищут до сих пор

15.01.2024

 Новости Барнаул

ДТП с «перевертышем» произошло в Рубцовске

15.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если вам подарили собаку

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix