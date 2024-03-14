14 марта отмечается Международный день рек

Его придумали в марте 1997 года в бразильском городе Куритиба на Первой международной конференции против строительства крупных плотин.

Конференция, объединившая 20 стран, поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек.

В Алтайском крае протекают 17 085 рек общей протяженностью 51004 км. Главная водная артерия края – река Обь – длиной в пределах края 493 км, образуется от слияния рек Бии и Катуни. Ее крупнейшие притоки (длиной более 500 км) – реки Алей, Чарыш и Чумыш.

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