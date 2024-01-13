144 случая злокачественных новообразований выявили в ГБ №2 Бийска за год

По итогам 2023 года специалисты женской консультации городской больницы № 2 Бийска выявили 144 случая злокачественных новообразований. Лидирует в онкологическом списке рак молочной железы: 83 случая, из них 16 запущенные. На втором месте – новообразования тела матки, данная патология выявлена у 32 женщин. На третьем месте – рак яичника, 18 случаев, из них половина запущенные. «Лучшая профилактика онкологических заболеваний – регулярные медосмотры, посещение гинеколога, диспансеризация. В большинстве случаев новообразования выявлены у женщин, которые много лет не посещали гинеколога. Нужно следить и заботиться о своём здоровье», – призывает заведующая женской консультацией ГБ № 2 Наталья Суворова. Для прохождения медицинских осмотров в городской больнице № 2 есть все условия. Организован прием гинеколога и в выходные дни. Записаться можно через портал ГОСУСЛУГИ.

Взято отсюда.

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