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15 марта юбилей отмечает завсектором оценки качества образования Сергей Кучер

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15 марта юбилей отмечает завсектором оценки качества образования Сергей Кучер

Сегодня юбилей у Сергея Кучера , заведующего сектором оценки качества образования. Об этом сообщает газета «За науку».

Высшее образование Сергей Кучер получил в новосибирском Высшем военно-политическом общевойсковом училище, по окончании служил на офицерских должностях как в России, так и за рубежом. После 1992-го прошел профессиональную переподготовку по педагогической психологии, работал в общеобразовательных учреждениях Барнаула, а также в региональном институте повышения квалификации. В 2015 году пришел на работу в Алтайский госуниверситет, став заведующим сектором оценки качества образования.

Сергей Кучер отвечает за организацию и проведение опросов среди студентов по оценке качества подготовки, качества образовательной деятельности и условиях для обучения, опросов преподавателей, проведение внешней оценки качества, например, федеральными органами. Кроме того, юбиляр отвечает за проведение вступительных испытаний для поступающих по программам бакалавриата и специалитета.

Поздравляем с днем рождения и желаем профессиональных успехов и личных достижений!

Взято отсюда.

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