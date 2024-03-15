15 марта в Алтайском крае стартовали трехдневные выборы президента России

Избирательные участки будут работать в течение трех дней с 08.00 до 20.00 на всей территории края

В Алтайском крае стартовали трехдневные выборы президента России. С 15 по 17 марта на всей территории региона будут работать избирательные участки, график работы пунктов для голосования – с 08.00 до 20.00.

По данным избирательной комиссии Алтайского края, по состоянию на начало 2024 года в крае было зарегистрировано 1,756 млн избирателей, в том числе 155, 7 тыс. человек в Бийске. А впервые проголосовать за президента России в этот раз смогут 135, 7 тыс. человек из Алтайского края.

В Бийске будут работать 96 избирательных участков, всего в крае около 1700 избирательных участков.

На должность президента в 2024 году претендуют:

Владислав Даванков – кандидат от партии “Новые люди”, вице-спикер Государственной Думы;

Владимир Путин – действующий президент России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения;

Леонид Слуцкий – кандидат от ЛДПР, председатель партии и руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе;

Николай Харитонов – кандидат от КПРФ, депутат Государственной Думы, член президиума центрального комитета КПРФ.

Жители некоторых отдаленных населенных пунктов Алтайского края уже приняли участие в выборах президента России путем досрочного голосования. Кроме того, на этих выборах предусмотрена процедура дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Точный адрес избирательного участка по своему месту жительства можно узнать:

через Цифровые сервисы на сайте ЦИК России;

в личном кабинете избирателя на портале “Госуслуги”;

в приложении ЦИК России во “ВКонтакте”.

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Взято отсюда